Германия возобновит футбольный чемпионат

Власти Германии одобрили возобновление уже в мае национальных чемпионатов по футболу, в том числе матчей высшего дивизиона – Бундеслиги. Об этом заявила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает агентство Reuters.

Должны ли матчи проходить без зрителей или присутствие зрителей на стадионе возможно канцлер не уточнила, пишут Ведомости.

Немецкая футбольная лига в четверг, 7 мая, примет решение о дате возобновления чемпионатов. По данным Sport Bild, обсуждаются две даты — 15 и 22 мая, однако более вероятен первый вариант. Вопрос возобновления футбольного первенства обсуждалось на совещании у Меркель дольше, чем проблемы школы и детских садов, пишет Sport Bild.

Немецкая Бундеслига может стать первым большим футбольным европейским турниром, который возобновится после вынужденной остановки из-за пандемии коронавируса. Турнир был приостановлен в середине марта. После 25 туров в нем лидирует мюнхенская «Бавария».