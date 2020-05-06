Будут ли зрители присутствовать на матчах пока неизвестно
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Германия возобновит футбольный чемпионат
Фото АР

Власти Германии одобрили возобновление уже в мае национальных чемпионатов по футболу, в том числе матчей высшего дивизиона – Бундеслиги. Об этом заявила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает агентство Reuters.

Должны ли матчи проходить без зрителей или присутствие зрителей на стадионе возможно канцлер не уточнила, пишут Ведомости.

Немецкая футбольная лига в четверг, 7 мая, примет решение о дате возобновления чемпионатов. По данным Sport Bild, обсуждаются две даты — 15 и 22 мая, однако более вероятен первый вариант. Вопрос возобновления футбольного первенства обсуждалось на совещании у Меркель дольше, чем проблемы школы и детских садов, пишет Sport Bild.

Немецкая Бундеслига может стать первым большим футбольным европейским турниром, который возобновится после вынужденной остановки из-за пандемии коронавируса. Турнир был приостановлен в середине марта. После 25 туров в нем лидирует мюнхенская «Бавария».

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