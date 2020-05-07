Казахстанским авиакомпания разрешили возобновить полеты из столицы и Алматы еще в семь городов

Главный государственный санитарный врач на транспорте разрешил казахстанским авиакомпаниям возобновить полеты из столицы и Алматы еще в семь городов страны: Актобе, Караганду, Павлодар, Костанай, Кокшетау, Тараз и Талдыкорган, сообщает госагентство Казинформ .

С 4 мая полеты были возобновлены в Кызылорду, Семей, Усть-Каменогорск и Петропавловск.

Таким образом, пока не возобновлены полеты в Шымкент, Туркестан, Атырау, Актау и Уральск.

Согласно постановлению, сотрудники авиакомпаний и аэропортов допускаются к работе только при предоставлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Справка для сотрудников будет действовать 14 дней, а для пассажиров – семь.

Авиасообщение в Казахстане прервалось в конце марта. С 1 мая были возобновлены перелеты между столицей и Алматы.