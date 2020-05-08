Международные правозащитные организации призывают власти Казахстана приостановить рассмотрение закона о митингах

Институт по правам человека Международной ассоциации юристов, Международная комиссия юристов и Центр по гражданским и политическим правам призвали власти Казахстана приостановить рассмотрение проекта закона о мирных собраниях. В совместном заявлении, которое накануне вечером было направленно в министерство иностранных дел, они рекомендовали сенату (там проект закон был одобрен в первом чтении — V и президенту «обратиться за помощью Панели экспертов БДИПЧ ОБСЕ по свободе собраний и ассоциации, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и/или Венецианской комиссии», чтобы пересмотреть законопроект и привести его в соответствии с международными обязательствами Казахстана в области прав человека».

«Предлагаемое законодательство включает ряд ограничений свободы собрания, которые принципиально противоречат обязательствам Казахстана в области прав человека, включая: чрезмерные требования к уведомлению и согласованию; чрезмерные полномочия для запрета собрания; запрет спонтанных собраний; ограничение проведения собраний «специализированными местами»; преференциальный режим для собраний, организуемых правительством; запрет иностранцам, беженцам и лицам без гражданства организовывать или участвовать в собраниях; чрезмерные обязанности организаторов и участников; и чрезмерные санкции в отношении организаторов и участников», - говорится в совместном мнении правозащитных организаций.

Они также подчеркнули, что «время и процедура принятия закона, который затрагивает, прежде всего, соответствие внутреннего законодательства основным обязательствам в области прав человека, сами по себе вызывают серьёзную озабоченность относительно прав человека, имея в виду ограниченные возможности организаций гражданского общества и общественности в целом участвовать в активных публичных обсуждениях этого проекта Закона в условиях карантина».

Отмечается, что заявление правозащитных организаций подготовила профессор Сара Х. Кливенд, бывший вице-председатель Комитета по правам человека ООН.

Полностью почитать заявление можно здесь.

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