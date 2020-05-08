Снятие карантина в Казахстане будет компенсироваться новыми мерами

Казахстан постепенно будет ослаблять карантин, но будет вводить новые меры, связанные с дополнительным тестированием и выявлением новых случаев, заявил в пятницу в ходе брифинга на площадке министерства здравоохранения директор Национального центра общественного здравоохранения Дамир Кобжасаров. Он также рассказал, при каких условиях страна откроет внешние границы и запустит авиа и железнодорожное сообщение.

По словам Кобжасарова, Казахстан будет проходить четыре этапа защиты от коронавируса, первые два – внешний и внутренний контроль страна уже прошла, и сейчас находится в третьей стадии – карантинных мероприятий. Именно они позволили обеспечить «не вспышечную заболеваемость, позволили обеспечить не крутой подъем и не высокую заболеваемость».

«Инфекция идёт контролируемая, система эпидемиологического надзора и санэпидстанции ведет контролируемый надзор за данной инфекцией», - подчеркнул директор Наццентра.

Четвертым этапом, по его словам, станет посткарантинный период, когда на основании эпидемиологической ситуации частично и поэтапно будет сниматься ограничения. «Данный посткарантинный период будет больше направлен на выявление случаев среди определенных групп населения. Мы не будем отказываться от тестирования, от активного выявления. Это выявление будет. Мы должны продолжать выявлять случаи», - уточнил Кобжасаров.

Он объяснил, что внешние границы Казахстан пока не откроет.

«Все мероприятия по послаблению должны учитывать и ситуацию в мире. Потому что, если мы сейчас, видя, что у нас ситуация стабильная, начнем снимать ограничения, связанные с перевозкой пассажиров из других стран, то мы таким образом можем усугубить ситуацию в нашей стране», - заявил директор Национального центра.

Аналогичные меры, добавил он, должны проводиться и между регионами. То есть, необходимо смотреть на ситуацию внутри каждой отдельной области, так как где-то уже пик заболеваемости пройдет, где-то только идет, а в некоторых только начинает набирать обороны.

«По открытию авиасообщения и жд-сообщения решения принимаются не просто так, решения принимаются на основе анализа. В первую очередь по эпиданализу, по темпам прироста, по уровню эпидемии…. Самое главное не торопиться со снятием ограничительных мер. Нужно подходить взвешенно. Мы понимаем, что рано или поздно эти меры мы должны снимать, но к этим вопросам надо подходить взвешенно. И данные ограничительные меры, которые снимаем, мы должны компенсировать другими мерами», - заключил Кобжасаров.