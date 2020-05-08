В Казахстане за день зарегистрировано 256 новых случаев коронавируса

Вечером в пятницу в Казахстане зарегистрировано 40 новых случаев коронавируса, сообщил республиканский оперативный штаб. Так, 20 новых случаев выявлено в Алматы, 10 - в Восточно-Казахстанской области, 3 - в Атырауской области, по 2 - в столице и Павлодарской области, по одному - в Жамбылской, Западно-Казахстанской и Алматинской областях.

В целом за день в Казахстане выявлено 256 новых заболевших - этл близко к рекорду (264 случая), показанному на прошлой неделе. В процентном отношении прирост составил немногим более 5%, так же ускорившись по сравнению с предыдушими днями.

Представители Минздрава в этот день заверяли, что прирост объясняется увеличением объемов и масштабов тестирования, а сама эпидемия коронавируса находится под контролем. При этом в ведомстве отмечают, что после снятия карантина в стране будут сохраняться ограничения, например, пока не откроются границы, а во второй половине осени в Казахстане ждут вторую волну коронавируса.

Лидерами количественного прироста остаются два крупнейших города страны. В Алматы в пятницу зарегистрировано сразу 108 новых случаев (их общее число достигло 1 537), в столице - 64 (общее число случаев - 962).

Другими лидерами по росту числа заболевших были Атырауская область - 32 случая (прирост составил 13%) и Восточно-Казахстанская область, где зарегистрировано 11 новых заболевших. Регион до этого момента находился на последнем месте по числу подтвержденных случаев коронавируса (их было 32), поэтому сегодняшний прирост составил сразу 30%. В последние дни число заболевших росло в Семее.

В пятницу Минздрав также сообщил о новом летальном случае в Павлодарской области, который произошел еще в среду.

В этот день из больниц выписано 113 человек. Министр здравоохранения Елжан Биртанов также сообщил, что ведомство изменило протокол лечения зараженных коронавирусом, болезнь которых проходит бессимптомно - их не будут госпитализировать в больницы.

В целом к этому моменту в Казахстане зарегистрировано 4 834 случая коронавируса, 31 человек скончался, 1 631 выздоровел.