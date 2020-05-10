Всего подтверждено 20 новых случаев
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Новые случаи COVID-19 выявлены в столице, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях
ФОТО БАУЫРЖАНА ЖУАСБАЕВА, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА

В столице, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях выявлены новые случаи заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В столице зарегистрировано 13 случаев, в Западно-Казахстанской области – 4, в Восточно-Казахстанской области – 3.

Общее число случаев в стране выросло до 5 076 случаев, из них в Алматы – 1578, в столице – 1066, в Атырауской области – 298, в ЗКО – 244, в Шымкенте – 233, в Кызылординской области – 229, в Карагандинской области – 191, в Алматинской области – 183, в Жамбылской области – 178, в Туркестанской области – 175, в Актюбинской области – 172, в Павлодарской области – 154, в Мангистауской области – 120, в Акмолинской области – 109, в Костанайской области – 61, в ВКО – 51, в СКО – 34.

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