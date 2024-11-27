Контейнеры для раздельного сбора мусора убрали в Алматы из-за жалоб жителей

Контейнеры для сухих отходов, установленные во дворах Алматы, убрали из-за жалоб жителей, сообщили в управлении экологии и окружающей среды на запрос «Власти».

В управлении отметили, что для стимулирования жителей к раздельному сбору в Алматы есть 16 пунктов приема вторсырья, из них три экостанции EcoSen, четыре пункта приема вторичного сырья, один экохаб Econetwork и восемь комьюнити-центров.

«На контейнерных площадках в рамках социальной ответственности бизнеса установлено более 1000 сетчатых контейнеров для сбора "сухих" фракций отходов (пластик, бумага, металл и т.д.). На сегодня некоторые были демонтированы в связи с многочисленными обращениями жителей», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в городе установили 500 контейнеров для сбора хлеба, в различных организациях – 1 тыс. экобоксов для раздельного сбора отходов, в ТРЦ, на АЗС и в комьюнити-центрах 10 фандоматов для приема пластиковых и алюминиевых бутылок, один из этих фандоматов – казахстанской сборки. Фандоматы планируется установить также в скверах и парках, изготовление еще 60 фандоматов сейчас завершается.

По данным управления, за 9 месяцев 2024 года в Алматы собрано 395 263 тонны твердо-бытовых отходов. Из них отсортировано и направлено на переработку 45 271 тонна. За прошлый год было собрано 482 тыс. тонн отходов, из них отсортировано и переработано 65 тыс. тонн.

Отходы вывозятся на мусоросортировочный комплекс ТОО «Green Reсycle», его мощность – 550 тыс. тонн в год. После сортировки неутильные фракции направляются на полигон для захоронения, расположенный в селе Айтей.

В управлении также напомнили, что по заказу акимата международная финансовая корпорация IFC проводит исследование по определению наилучших подходов в управлении отходами в городе Алматы. Оно профинансировано за счет грантовых средств в размере $175 тыс. Консультантом определена компания Seureca – инжиниринговое подразделение французской компании Veolia, одного из мировых лидеров в управлении отходами.

В октябре сообщалось о предварительных итогах этого исследования. Ключевые предложения включают реструктуризацию и расширение системы сбора отходов, внедрение раздельного сбора мусора, оптимизацию системы вывоза отходов, привлечение инвестиций в инфраструктуру, модернизацию перерабатывающих мощностей, механическую и биологическую переработку, развитие компостных установок, строительство современного санитарного полигона и другие.

«Завершение исследования планируется к концу текущего года», – сообщили в управлении экологии и окружающей среды.