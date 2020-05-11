Расширен круг получателей выплаты в 15 тыс. тенге за комуслуги

9 мая внесены изменения и дополнения в правила возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг в период режима карантина. Как сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития, включены нормы по возмещению платежей за коммунальные услуги членам семьи, совместно проживающих с определенными категориями лиц.

В частности, это члены семей инвалидов 1, 2, 3 групп; инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; члены семей, воспитывающих детей-инвалидов и члены многодетных семей; проживающие с пенсионерами с минимальной пенсией и менее, с одинокими пенсионерами; члены семей лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка; граждан, получающих адресную социальную помощь.

«Кроме того, в случае возмещения платежей по оплате коммунальных услуг из местного бюджета, акиматам предоставлена возможность по определению категории получателей, условий и порядка возмещения», - проинформировали в МИИР.

Напомним, что на лицевые счета граждан акиматы перечисляют по 15 тыс. тенге за апрель и май.