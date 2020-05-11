В Казахстане у еще 12 человек обнаружен COVID-19

Оперативный штаб Госкомиссии опубликовал данные об эпидемиологической ситуации по COVID-19 на 12:35 часов 11 мая. Зарегистрировано 12 новых случаев заражения, большинство из них приходятся на Карагандинскую область и Алматы.

В Казахстане на 12:35 обнаружено еще 12 заболевших коронавирусной инфекцией. В Карагандинской области — 5 человек, в Алматы - 3, в Мангистауской области - 1, в Кызылординской области - 1, в Актюбинской области - 2.

Сообщаются подробности о заболевших в Карагандинской области: из пяти заразившихся два пациента — жители Темиртау, это 29-летний мужчина и 56-летняя женщина, они находились в карантинном госпитале в Темиртау, еще два пациента — жители Караганды, это мужчины в возрасте 57 и 40 лет. Кроме того, заболел шестилетний ребенок из поселка Актау, ранее все тоже были госпитализированы в карантинный госпиталь. Всего в Карагандинской области зарегистрировано 196 случаев заражения, в том числе 3 летальных.

Всего в стране подтверждено 5 138 случаев, из них по-прежнему больше всего в Алматы - 1593, в столице - 1074, в Атырауской области - 302, в ЗКО - 252, в Шымкенте – 233.