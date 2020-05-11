Токаев поручил запустить новую жилищную программу «5-10-20»

«Мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья. Инициированная Елбасы программа «7-20-25» придала большой импульс ипотечному кредитованию и жилищному строительству. Для решения вопросов очередников поручаю запустить новый проект по обеспечению кредитным жильем «5-10-20». На эти цели в рамках антикризисных средств мы направим 390 млрд. тенге», - сказал президент на заседании госкомиссии.

Он сообщил, что в этом году «запланированы рекордные объемы строительства» – 15 млн кв. м, или 150 тыс. квартир и домов.

Вместе с тем президент подчеркнул, что «важно продолжить работу по улучшению жилищных условий наших граждан».

«По сути, это одно из стратегических направлений работы правительства. Для этого предстоит модернизировать институциональную структуру. Правительству следует до конца года создать на основе АО «ЖССБК» («Жилстройсбербанк Казахстана») полноценный институт развития и поддержки – «Отбасы банк», который будет централизовано осуществлять учет, постановку и распределение жилья», - сказал Токаев.

«Продолжением системных преобразований в этой сфере станет использование нашими гражданами части своих пенсионных накоплений на цели улучшения жилищных условий. Я ранее давал такое поручение, но в связи с режимом ЧП обсуждение затянулось. Пора принять решение. Правительство должно определиться со своими подходами до 1 июля», - заключил он.