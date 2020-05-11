В Шымкенте значительно ослабят карантин

В Шымкенте карантин продлен до 25 мая, но он будет значительно ослаблен со вторник, сообщил первым замакима города Ербол Садыр.

Так, с завтрашнего дня в городе будет запущен общественный транспорт. Он будет работать с 7 до 21 часа.

В городе также заработают базары (они будут открыты с 10 до 18 часов), а также торгово-развлекательные центры. При этом в ТРЦ останутся закрыты детские площадки и фуд-корты.

Между тем в Шымкенте пока сохранится запрет на проведение зрелищных и спортивных, массовых, памятных и семейных мероприятий. Останется в силе и запрет на работу кинотеатров, театров и выставок, религиозных объектов и других мест скопления людей, сообщил Садыр.

В Шымкенте в последнюю неделю прирост новых случаев коронавируса составлял 1-3%. Постановлением главного санврача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, акиматы могут ослабить карантин, если в регионе в течение недели прирост не превышает 7%.

В Шымкенте к этому моменту подтверждено 239 случаев коронавируса, скончались 6 человек, выздоровели 135.