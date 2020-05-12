Число умерших от коронавируса в Нью-Йорке может быть выше официальных данных

Исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США показало, что порядка 5,3 тыс. смертей, не учтенных в статистиках смертности от коронавируса в Нью-Йорке, могут быть прямо или косвенно связаны с пандемией, сообщает РИА Новости.

Согласно официальной статистике, на 10 мая в Нью-Йорке от коронавируса скончались 14 753 человека. Смерть еще 5 178 наступила, вероятно, в связи с коронавирусом, однако в этих случаях наличие COVID-19 не было подтверждено лабораторно.

В исследовании отмечается, что с 11 марта по 2 мая – именно за этот период были проанализированы данные – департамент здравоохранения Нью-Йорка зафиксировал 32 107 смертей. Авторы исследования отмечают, что ожидаемые базовые значения смертности для этого сезона в городе были превышены на 24 172, и в это число смертей вошли 13 831 или 57% лабораторно подтвержденных случаев смерти, связанных с COVID-19, и 5 048 (21%) случаев смерти, вероятно, связанных с коронавирусом. Но 5 293 (22%) случая смерти не были определены ни как подтвержденные лабораторными анализами, ни как вероятно, связанные с COVID-19. Авторы исследования считают, что эти случаи смерти «могли быть прямо или косвенно связаны с пандемией». Сколько людей из этого числа скончались от коронавируса, а сколько в результате косвенных последствий пандемии, еще предстоит выяснить.

В исследовании также говорится, что смертность от коронавируса у людей с такими хроническими заболеваниями, как диабет и сердечнососудистые болезни выше, и у таких людей наступившая смерть могла и не быть напрямую признана связанной с коронавирусом. Кроме того, практика дистанцирования, повышенный спрос на медицинские услуги и страх общества, связанный с COVID-19, могли привести к тому, что люди медлили с обращением к врачу или несвоевременно получали медицинскую помощь.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано свыше 1,34 млн случаев заражения, скончались более 80,3 тыс. человек.