В Иране при испытании новой ракеты погибли 19 моряков

Ракета иранского фрегата «Джамаран» во время учебных стрельб в Оманском заливе попала по вспомогательному судну «Конарак», в результате погибли 19 моряков, еще 15 ранены, сообщает Русская служба ВВС .

Инцидент произошел во время испытаний новой противокорабельной ракеты в районе Ормузского пролива. «Конарак» расставлял на воде мишени и не отошел от одной из них на достаточное расстояние.

В заявлении флота говорится, что это произошло вечером в воскресенье: «Во время военно-морских маневров с участием нескольких кораблей флота в районе портов Джаск и Чабахар произошел инцидент с участием легкого вспомогательного судна «Конарак», ставший причиной мученической смерти нескольких смелых моряков». Сколько именно моряков находилось на корабле, неизвестно. Поврежденное судно отбуксировали в порт для «технического осмотра», проводится расследование.

«Конарак» - вспомогательное судно. Было произведен в Нидерландах и спущено на воду в 1988 году, оснащен противокорабельными ракетами. «Джамаран» - фрегат, головной корабль класса Moudge, спущенный на воду в 2010 году. Относится к новому классу кораблей, которые производятся в Иране и символизирует новый курс развития иранского флота.