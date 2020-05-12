Всех жителей Уханя проверят на коронавирус

В течение десяти дней в Ухане проведут скрининг всего населения на COVID-19. Как сообщает РИА Новости , такое указание дал оперативный штаб города принял после того, как были выявлены новые случаи заражения. Население Уханя составляет около 11 млн человек.

«Принято решение в Ухане в пределах всего города провести скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту», - говорится в экстренном оповещении, которое оперативный штаб Уханя по борьбе с COVID-19 направил всем оперштабам городских районов.

В Ухане 9 мая впервые почти за месяц был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи – локальные. Через сутки у пятерых проявились клинические признаки болезни, и они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.

С 4 апреля в Ухане не регистрировали новые случаи. 8 апреля власти Китая полностью сняли оцепление и разрешили людям выехать из города, который находился в изоляции 76 дней. 18 апреля Ухань был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.

За все время эпидемии в городе было выявлено 50 339 случаев заражения, умерли 3 869 человек.