ИПН: правительство еще не знает, какой будет шкала и сколько будут платить казахстанцы

Какой будет прогрессивная шкала оплаты индивидуального подоходного налога в Казахстане, правительство пока не знает. На данный момент в министерстве национальной экономики только создается рабочая группа, которая будет решать все эти вопросы, сообщил вице-министр ведомства Мади Такиев во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

«У нас сегодня в министерстве национальной экономики создается рабочая группа по проработке данного вопроса. В данную рабочую группу войдут депутаты парламента, представители национальной палаты предпринимателей «Атамекен», отраслевых министерств и общественные деятели. Пороги и ставки, хочу заверить, будут обсуждаться открыто. Поскольку работа только началась, размеры шкалы доходов, ставок пока у нас не определены. Они будут открыто обсуждаться с общественностью. Вся правильная информация будет идти от рабочей группы, все остальное будут фейковые новости», - сказал Такиев.

Вице-министр подчеркнул, что на сегодня ИПН является одним из важнейших видов налогов, особенно в местном бюджете, где его размер составляет 34%, а в республиканском бюджете – порядка 9%. Он также напомнил, что прогрессивная шкала налогообложения применялась в Казахстане до 2007 года, затем страна перешла на плоскую шкалу.

«Плоскую шкалу сегодня применяют в 29 странах мира, остальные страны, в том числе страны ОЭСР, применяют прогрессивную шкалу налогообложения. Смысл прогрессивной шкалы в том, что более высокооплачиваемые работники будут вносить больший вклад в развитие страны, соответственно, будут чуть больше уплачивать подоходного налога», - уточнил Такиев.

Он также считает, что прогрессивная шкала не заставит бизнес уйти в тень, так как тех граждан, кто получает низкие доходы, «может, наоборот, подтолкнуть к выводу из тени».

Напомним, что накануне президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение ввести прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога, который будет зависеть от размера заработной платы. Глава государства считает, что пришло время это сделать «во имя социальной справедливости». То есть граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет. В настоящее время индивидуальный подоходный налог составляет 10% от суммы зарплаты, оставшейся после уплаты обязательных пенсионных взносов. Токаев заявил, что основная цель ввести прогрессивную шкалу ИПН – вывести из «тени» наиболее «массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат».