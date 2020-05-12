Токаев оценил работу по реконструкции Ботанического сада Алматы

Глава государства высоко оценил совместную работу акимата Алматы и Фонда Булата Утемуратова и считает, что, как и в прежние времена, ботанический сад вновь должен стать одним из любимых мест жителей и гостей города.

«Ботанический сад – это знаковая территория для алматинцев и всех казахстанцев, особенно для тех, кто здесь родился и провел юность. Призываю алматинцев беречь эту территорию и относиться к ней как к своему родному дому», - сказал Токаев.

Как выглядит обновленный Ботанический сад