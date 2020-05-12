Токаев оценил работу по реконструкции Ботанического сада Алматы

Он считает, что это вновь станет одним из любимых мест жителей
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинспектировал ход реконструкции ботанического сада Алматы. Как сообщает Акорда, об особенностях проекта ему рассказал генеральный директор группы компаний «Верный капитал» Ерлан Оспанов.
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