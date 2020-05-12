Он считает, что это вновь станет одним из любимых мест жителей
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Токаев оценил работу по реконструкции Ботанического сада Алматы
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинспектировал ход реконструкции ботанического сада Алматы. Как сообщает Акорда, об особенностях проекта ему рассказал генеральный директор группы компаний «Верный капитал» Ерлан Оспанов.

Глава государства высоко оценил совместную работу акимата Алматы и Фонда Булата Утемуратова и считает, что, как и в прежние времена, ботанический сад вновь должен стать одним из любимых мест жителей и гостей города.

«Ботанический сад – это знаковая территория для алматинцев и всех казахстанцев, особенно для тех, кто здесь родился и провел юность. Призываю алматинцев беречь эту территорию и относиться к ней как к своему родному дому», - сказал Токаев.

Как выглядит обновленный Ботанический сад

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