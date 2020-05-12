В Алматы нет пациентов на аппарате ИВЛ и в крайне тяжелом состоянии – УОЗ

В городе Алматы на данный момент нет пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, а также нет пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии, сообщил на брифинге во вторник руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев.

«На аппарате ИВЛ в настоящее время в Алматы больных нет, как и крайне тяжелых», - сообщил он.

Абилдаев также отметил, что стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 1 145 человек, в провизорных госпиталях 404 граждан, в карантинных 329 и на домашней изоляции 15 327 граждан. По его словам, у 33 находящихся на лечении в стационарах состояние остается тяжелым, у 237 - средней степени тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой бессимптомной форме.

В Алматы за понедельник было день выявлено 13 случаев COVID-19, за вторник было зарегистрировано еще 26 новых случаев.

«Итого в Алматы в настоящий момент зарегистрировано 1 622 случая COVID-19. Все, у которых обнаружены новые случаи, находились на карантине в провизорных госпиталях. Ранее они были в контакте с заболевшими», - сообщил Абилдаев.

По словам руководителя ведомства, у 77% пациентов в Алматы болезнь протекает в легкой форме, и согласно международной практике они не нуждаются в лечении и являются непосредственно носителями вируса.

«В отношении них будут рассмотрены вопросы по направлению их на домашний карантин, если для этого у них имеются соответствующие условия, если нет, то в карантинные стационары», - сообщил Абилдаев.

Домашнее лечение, отметил он, должно проходить в условиях полной изоляции и постоянного отчета о состоянии пациента, при любом ухудшении самочувствия следует сразу вызывать врача. Кроме того, пациенты подписывают информированное согласие о том, что обязуются не выходить из дома.

«Важно отметить, что при выявлении у бессимптомных носителей коронавирусной инфекции пациент подлежит госпитализации, где проходит клиническое обследование и в течение 3 дней находится под наблюдением и обследуется, только потом отпускается на домашний карантин», - уточнил Абилдаев.

В Алматы с выздоровлением от коронавирусной инфекции было выписано 468 граждан.

«Тем самым количество выздоровевших пациентов из числа общих инфицированных в мегаполисе на сегодняшний день составляет 29%, а с учетом выписанных на домашний карантин составляет 33%», - заключил Абилдаев.