Фотоловушка на БАО засняла снежных барсов и тяньшанского бурого медведя

Международный фонд Snow Leopard Foundation сообщил о том, что в промежуток с марта по конец апреля в поле зрения фотоловушки, установленной фондом на Большом Алматинском озере, попали снежные барсы — самка с котенком и тяньшанский бурый медведь. В Фонде это связывают с карантинным ограничениями во время пандемии коронавирусной инфекции.

«В этом году из-за карантина наши полевые исследования были отложены, поэтому проверка камер началась только на этой неделе. Но сразу же получить кадры самки с котенком на озере было весьма неожиданно. Мы полагаем, что это, безусловно, связано с уменьшением человеческого влияния по причине ввода карантинного режима. — рассказала координатор Snow Leopard Foundation Зарина Назарбаева. — Хотя на смонтированном видео видно, что были нарушители, у нас также есть дополнительные кадры. Бесспорно, карантин повлиял на активность диких животных, они осмелели. Если столкновение с медведем часто приводит к конфликтам, то барсы абсолютно не агрессивны по отношению к человеку и стараются его избегать. Сокращение популяции барсов больше связано с браконьерством и уменьшением их кормовой базы, однако из-за активного неконтролируемого туризма они вынуждены мигрировать. Об обитании барсов на БАО нам было известно ранее - мы находили следы, были свидетельства очевидцев, но документального подтверждения не было с 1986 года. Озеро и близлежащие горы — это историческая территория барсов, поэтому именно в этой части Фонд планирует строительство Центра реабилитации и адаптации снежных барсов».

Стоит заметить, что Фондом совместно с Институтом Зоологии установлены фотоловушки во всем ареале обитания барса в Северном Тянь-Шане.

В Фоне говорят, что популяция тяньшанского бурого медведя начала уменьшаться еще в прошлом веке из-за охоты и столкновения с человеком. С созданием Или-Алатауского парка популяция в окрестных ущельях начала восстанавливаться, но на БАО его не видели. В 2017 году сотрудники космостанции сообщили, что медведь неоднократно подходил к контейнерам с пищевыми отходами, но документально зафиксировано это не было.