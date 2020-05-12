Германия может открыть границы 15 июня - СМИ

Власти Германии рассчитывают постепенно открыть границы с соседними государствами и полностью отказаться от контроля, введенного из-за пандемии коронавируса, к 15 июня. Об этом сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на источники в МВД ФРГ, передает ТАСС .

По информации издания, официально о своих планах правительство ФРГ объявит уже на текущей неделе. Контроль предполагается заменить обычными выборочными проверками. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила вопрос открытия границ с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Австрии Себастьяном Курцем, пишет газета. Во время заседания кабинета министров она сообщила, что пока Париж не готов вернуться к привычном режиму на границе, но французские власти рассчитывают восстановить его также к середине июня.

Bild отметила, что согласно плану Еврокомиссии, который оказался в распоряжении издания, сначала внутри ЕС будут открыты границы между странами с относительно похожей ситуацией с распространением коронавируса. Документ будет представлен в ближайшую среду.

Границы Германии фактически закрыты с 16 марта, как и в большинстве европейских стран. В последние две недели власти страны приступили к ослаблению карантинных ограничений.

В Германии к этому моменту подтверждено почти 173 тыс. случаев коронавируса, скончались 7,7 тыс. человек, выздоровели более 147 тыс.