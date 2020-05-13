За вторник в Казахстане было зарегистрировано 210 новых случаев коронавируса

Республиканский оперативный штаб утром в среду сообщил о новых случаях коронавируса, зарегистрированных после полудня вчера. С того момента оперштаб и Минздрав Казахстана не публиковали обновлений о новых заболевших, а поздно вечером сообщили только о новой партии выздоровевших.

Минздрав позднее уточнил, что теперь о новых случаях заражения будут сообщать раз в сутки.

По данным оперштаба, с полудня вторника было зарегистрировано 138 новых случаев - в столице было выявлено еще 15 случаев коронавируса, в Алматы – 6, в Атырауской области – 92, в Западно-Казахстанской области – 11, в Карагандинской – 3, в Жамбылской – 6, в Туркестанской – 2, в Восточно-Казахстанской области – 1.

В целом за вчерашний день было подтверждено 210 новых случаев заражения COVID-19 – больше, чем в предыдущие три дня. Прирост удвоился и составил 4%.

Больше всего заболевших было выявлено в Атырауской области – 109 (прирост превысил 30%), Алматы – 35 (прирост более 2%) и столице – 20 (прирост около 2%).

Из больниц за вчерашний день было выписано 149 пациентов.

В целом с начала эпидемии число официально подтвержденных случаев коронавируса достигло 5 417. Это превышает показатель, который главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова ожидала увидеть в конце мая.

От последствий коронавируса скончались 32 человека, выздоровели 2 223.