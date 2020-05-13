А уже в июле появятся препараты
Россия планирует в июне начать клинические испытания вакцины от COVID-19. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, на заседании в Госдуме, отвечая на вопрос о том, когда в РФ появится вакцина от коронавируса.
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