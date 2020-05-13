Россия планирует в июне начать клинические испытания вакцины от COVID-19. Как сообщает РИА Новости , об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, на заседании в Госдуме, отвечая на вопрос о том, когда в РФ появится вакцина от коронавируса.

«В июне планируется начать клинические испытания, по результатам доклинических мы поймем, сколько вакцин кандидатных выйдет», - сказал он.

По словам Мурашко, Минздрав рассчитывает, что ближе к концу июля препараты появятся.

Россия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Всего с момента начала эпидемии COVID-19 заразился 242 271 человек, скончались 2 212, выздоровели 48 003 человека.