Токаев подписал пакет поправок по вопросам противодействия терроризму

Ранее сенат вернул документ в мажилис со своими правками. Как пояснялось, в связи с приведением в соответствие с концепцией законопроекта подпункт 5 статьи 38 «Предпринимательского кодекса» предлагалось дополнить словами «распространение оружия массового уничтожения» или «перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма», а также внести изменения в пункт 1 статьи 4 закона РК «О противодействии и легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» касательно указания пороговых сумм операций, подлежащих финансовому мониторингу. Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле» такие операции, как получение выигрыша в наличной форме по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях и лотереи, ломбардные операции, а также операции по покупке аффинированного золота через обменные пункты, не могут осуществляться в иностранной валюте. В этой связи сенаторы предложили исключить указание пороговых сумм в вышеперечисленных операциях в эквивалентной иностранной валюте.

В целом закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» нужен для подготовку Казахстана ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую наша страна должна пройти в 2021-2022 годах. Документом предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как, надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и сообщение о подозрительной операции. Кроме того, уполномоченный орган в сфере финансового мониторинга наделяется полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор. Это пять субъектов финмониторинга, среди которых независимые юридические консультанты, лизингодатели без лицензии, бухгалтерские организации, риэлторы и реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий. Законом регламентируются процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов.

В реализацию международных стандартов в документ включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма (требования распространяются на благотворительные организации и религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями). В национальное законодательство имплементируются механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.