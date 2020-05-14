В Италии выздоровели больше половины заразившихся коронавирусом

Так, всего в стране заболели коронавирусом 222,1 тыс. человек, а выздоровели – более 112,5 тыс. Тогда как умерли за весь период 31,1 тыс. инфицированных.

На первом месте по количеству выздоровевших в мире по-прежнему находятся США. Здесь из общего числа заболевших в 1,39 млн выздоровели свыше 243,4 тыс. человек, что практически пятая часть заболевших. Умерли от COVID-19 в Соединенных Штатах 84,1 тыс. заболевших.

В Германии выздоровели 148,7 тыс. человек, это более 80% заболевших в 174 тыс. человек. Умерли от коронавируса свыше 7,8 тыс. заболевших.

Среди других стран Европы хорошие показатели по выздоровлению у Испании – 140,8 тыс. выздоровевших, это больше половины от общего числа заболевших. В целом в стране заразились коронавирусом порядка 228,7 тыс. человек, умерли 27,1 тыс. Во Франции всего заболели свыше 178,1 тыс. человек, выздоровели более 58,7 тыс., или почти треть инфицированных. Скончались в стране более 27 тыс. человек. А в Великобритании выздоровели всего 1 030 человек, тогда как умерших насчитывается более 33,2 тыс., а всего заболели порядка 231 тыс. жителей страны.

В России, которая стоит на втором месте в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией – более 242,2 тыс. – выздоровели свыше 48 тыс. человек. Это почти пятая часть инфицированных.

В Бразилии растет число выявленных случаев коронавируса и скончавшихся за сутки от COVID-19. Так, всего заразились свыше 189,1 тыс. жителей страны, умерли более 13,1 тыс. заболевших, а выздоровели свыше 78,4 тыс. человек.

В Турции свыше 101,7 тыс. выздоровевших, Это более 70% заболевших. Всего заразились коронавирусом более 143,1 тыс. Тогда как умерли в стране порядка 4 тыс. инфицированных. В Иране всего заболели свыше 112,7 тыс. жителей, скончались более 6,7 тыс., а выздоровели более 89,4 тыс.

Всего в мире победили коронавирус свыше 1,5 млн человек, а заразились им более 4,3 млн, скончались 297,1 тыс. инфицированных.