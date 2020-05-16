Коронавирус признан сопутствующим заболеванием
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Смерть пациентки с COVID-19 в столице исключили из статистики летальных случаев от КВИ
Фото Дулата Есназара

Смерть 62-летней женщины 13 мая в столице, заразившейся коронавирусом, исключили из официальной статистики летальных случаев от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте акимата города.

«Смерть наступила от необратимых органических последствий, вызванных прогрессирующей сердечнососудистой недостаточностью. При этом коронавирусная инфекция, как и ряд других тяжелых заболеваний, являлись сопутствующими. В этой связи, комиссией по изучению летальных исходов (КИЛИ) у пациентов с положительным анализом на КВИ при управлении общественного здравоохранения города Нур-Султан принято решение не относить данный случай к летальным по причине КВИ», - говорится в сообщении.

Женщина скончалась 13 мая. Как заявила накануне на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова, она «на протяжении порядка десяти дней была дома, занималась самолечением».

Таким образом, в стране зарегистрировано 33 летальных случая от коронавируса. Отметим, что это уже четвертый умерший пациент с COVID-19, которого не включают в общую статистику по решению КИЛИ.

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