Производство нефти в королевстве составит 7,5 млн баррелей в сутки
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Саудовская Аравия сократит добычу дополнительно на 1 млн баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+
фото РД КМГ

Саудовская Аравия в июне уменьшит добычу нефти дополнительно на 1 млн баррелей в сутки к квоте в соглашении ОПЕК+, сообщает ТАСС. Соответствующее распоряжение министерство энергетики страны направило в Saudi Aramco.

Производство нефти в королевстве составит 7,5 млн баррелей в сутки вместо 8,5 млн баррелей в сутки, в результате общее сокращение добычи нефти составит около 4,8 млн баррелей в сутки к уровню апреля.

Министерство также поручило компании изыскать возможность снизить добычу в мае от уровня 8,492 млн баррелей в сутки, установленном в соглашении ОПЕК+. Указывается, что цель дополнительного сокращения добычи – сподвигнуть других участников соглашения «выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи».

В рамках достигнутого 12 апреля соглашения ОПЕК+, Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК, обязалась снизить добычу в мае – июне на 2,5 млн баррелей в сутки с до 8,5 млн баррелей в сутки.

С начала действия соглашения ОПЕК+ в январе 2017 года страна перевыполняет свою квоту по сокращению, благодаря чему общий результат исполнения соглашения часто превышал 100% от плана.

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