Саудовская Аравия сократит добычу дополнительно на 1 млн баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+

Производство нефти в королевстве составит 7,5 млн баррелей в сутки
Саудовская Аравия в июне уменьшит добычу нефти дополнительно на 1 млн баррелей в сутки к квоте в соглашении ОПЕК+, сообщает ТАСС. Соответствующее распоряжение министерство энергетики страны направило в Saudi Aramco.
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