Большая часть новых случаев COVID-19 в Шымкенте выявлена в результате скрининга

В городе Шымкент за минувшие сутки зарегистрировано 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперативный штаб, большая часть из них выявлена в результате скрининга, 5 случаев – завозные.

«По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19 у 77 человек: 3 прибывшие из Атырауской области, 2 водителя, осуществляющие международные автомобильные грузовые перевозки, 4 из числа близких контактных, 68 выявлены в результате скрининга. Все госпитализированы в инфекционный стационар», - сообщили в оперативном штабе.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное, выявляются лица, контактировавшие с ними.

Всего в Шымкенте выявлено 344 человека с коронавирусной инфекцией, из них 180 человек уже выписаны из больниц, умерли 6.