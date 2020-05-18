В Казахстане начали доклинические испытания вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала инактивированную вакцину против коронавиурсной инфекции, которую разработали казахстанские ученые, доклинические испытания уже начались, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

«Казахстанские ученые начали доклинические испытания инактивированной вакцины против COVID-19 собственной разработки. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и разместила ее на своем официальном сайте в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования», - сообщает МОН.

Здесь напомнили, что вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки МОН РК на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана. Теперь ученым института предстоит провести ряд доклинических и клинических испытаний.

«Таким образом, Казахстан официально вошел в число разработчиков вакцин против COVID-19», - подчеркнули в министерстве.

Как отметил в поздравительной телеграмме сотрудникам НИИ министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, «это значимый вклад казахстанской науки в обеспечение биологической безопасности нашего государства, а также свидетельство сильного научного потенциала страны».