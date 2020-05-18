В Казахстане начали доклинические испытания вакцины от коронавируса

ВОЗ зарегистрировала разработку казахстанских ученых
Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала инактивированную вакцину против коронавиурсной инфекции, которую разработали казахстанские ученые, доклинические испытания уже начались, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.
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