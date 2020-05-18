Торговые центры в Алматы начнут работу с 25 мая

В Алматы с 25 мая возобновят работу объекты торговли свыше 500 кв. м, гостиницы, за исключением хостелов, а также объекты общественного питания, сообщает пресс-служба акимата города.

По данным властей города, планируется снять ограничения с работы 138 объектов торговли свыше 500 кв. м.

«В частности, возобновят работу непродовольственные бутики, салоны красоты, химчистки и рестораны, расположенные на территории ТД, ТЦ, ТРЦ. Работа торговых объектов будет разрешена до 23.00», - проинформировали в акимате.

При этом открытие фуд-кортов на территории ТД, ТЦ и ТРЦ планируется в рамках следующего, второго этапа, СПА, фитнес-центров, объектов развлечений — в рамках третьего этапа.

«Даты их открытий будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе, и сообщены дополнительно», - уточнили в акимате.

По оценкам акимата, с 25 мая в городе откроются 3100 объектов общественного питания, включая летние площадки объектов общепита, на работу смогут выйти около 27 тыс. человек.

«Важным условием их работы является обеспечение расстояния между посетителями, сидящими за соседними столами, не менее 2 м и рассадка за одним столом не более 4 человек, за исключением членов одной семьи. Работа объектов общепита разрешена до 23.00. На первом этапе запрещается проводить банкеты и торжества. Также на данном этапе запрещена работа караоке, бильярдных и других увеселительных заведений, действующих на территории общепита. Работа кальянных запрещена на весь период карантина», - отметили в акимате.

С 25 мая также в городе планируется возобновить работу 393 гостиниц (за исключением хостелов) с общей численностью работников более 5 тыс. человек. Им будет разрешено сдавать номера и открыть рестораны на своей территории но при этом к ресторанам в гостиницах предъявляются идентичные общепиту требования. Даты открытий СПА, бассейнов и тренажерных залов будут зависеть от эпидситуации в городе, отметили власти.

«Таким образом, всего в городе с 25 мая планируется запустить 3631 предприятие с обеспечением занятости 84,2 тыс. человек», - сообщили в акимате.

Вместе с тем здесь отметили, что открытие крупных торговых объектов площадью свыше 2 тыс. кв. м (всего в мегаполисе таких 64) будет возможно только после проведения оценки готовности объектов, а снятие ограничений с остальных объектов торговли, общепита и гостиниц будет возможным без проведения оценки готовности, но при условии подготовки объекта в соответствии с требованиями положений постановления главного государственного санитарного врача Алматы, в числе которых обязательное дистанцирование, строгий санитарный режим на рабочих местах и др. После завершения процесса подготовки нужно пройти регистрацию на сайте infoalmaty.kz и подтвердить, что объект был подготовлен в соответствии с требованиями положений и гарантирует соблюдение на предприятии прописанных норм. Количество работников, необходимых непосредственно на рабочих местах, будет определяться самостоятельно руководителями данных организаций. Для сотрудников, проживающих в области, деятельность организаций которых является разрешенной, въезд и выезд разрешен, но необходимо внести их данные в базу infoalmaty.kz. Регистрация будет возможна после получения объектом разрешения на работу.