Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, открывая пленарное заседание стартовавшей в понедельник в видеорежиме 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения, заявил, что Китай выделит $2 млрд странам, пострадавшим от коронавируса, пишет РБК .

По его словам, Китай в должном объеме и абсолютно прозрачно информировал ВОЗ о распространении коронавирусной инфекции и не утаивал статистические данные, как неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп.

«Китай, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса», - подчеркнул Си Цзиньпин, отметив, что Китай поделился полной информацией о мерах, принятых в борьбе с распространением COVID-19, а также о способах лечения.

Си Цзиньпин также заявил, что Пекин готов оказать финансовую помощь государствам, пострадавшим от эпидемии: «С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19 Китай предоставит $2 млрд в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся».

Кроме этого, при сотрудничестве с ООН на территории Китая будет создан глобальный склад и хаб для обеспечения поставок противоэпидемических средств в нуждающиеся страны, а для их вывоза будет организован «зеленый» таможенный коридор. Также Китай создаст 30 специальных механизмов, которые облегчат возможность оказания помощи африканским больницам, а в «Группе двадцати» Пекин намерен продвигать идею введения моратория на выплаты кредитов беднейшими странами. Китай уже предоставил помощь почти 50 странам континента, туда были отправлены команды медиков.

Глава КНР подчеркнул, что необходимо как можно скорее остановить распространение вируса, и центральную роль в этом должна играть ВОЗ.