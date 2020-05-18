Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС

Его объем может составить 500 млрд евро
Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления европейской экономики общим объемом 500 млрд. евро. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.
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