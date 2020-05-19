Великобритания перейдет к балльной системе отбора иммигрантов

Палата общин британского парламента приняла во втором чтении закон «О координации социальных выплат и иммиграции после выхода из Евросоюза». Как пишет Русская служба ВВС , это первый шаг на пути к новой миграционной системе, которую правительство премьер-министра Бориса Джонсона обещает выстроить к 2021 году.

Результатом реформы иммиграционной системы, согласно замыслу правительства, должна стать система, основанная на баллах, которая позволит регулировать миграцию работников определенных сфер. Похожая система действует в Австралии и Канаде. Согласно законопроекту, потенциальные иммигранты будут получать вид на жительство и работу только в том случае, если они набирают определенную сумму баллов, а баллы будут начисляться исходя из объективных характеристик претендента, таких как профессия, квалификация, образование и возраст. Кроме этого, в рамках новой системы планируется установить нижний порог зарплаты для квалифицированных мигрантов в 25 600 фунтов в год.

Как отмечает одна из инициаторов законопроекта, министр внутренних дел Прити Пател, в результате принятия этого закона иммигранты из разных стран окажутся в равных условиях. При этом закон не касается уже тех иностранцев, которые уже живут и работают в Британии.

«Наша новая балльная система более четкая, более честная и более простая. Она привлечет людей, которые нужны нам для экономического развития, и поможет заложить фундамент для экономики с высокими зарплатами, высокой квалификацией и высокой производительностью», - подчеркивала она ранее.

Премьер-министр Борис Джонсон считает, что квалификация в новой системе будет важнее, чем страна, из которой приезжает мигрант.

«Решив, что люди важнее паспортов, мы сможем привлечь лучшие кадры со всего мира, где бы эти люди ни жили», - уверен Джонсон.

После принятия во втором чтении документ должен будет пройти через профильные парламентские комитеты, затем состоится финальное голосование в нижней палате британского парламента. По замыслам британского правительства, новая система начнет действовать уже с января 2021 года.

Между тем теневой министр внутренних дел, лейборист Ник Томас-Саймондс заявил, что этот закон оскорбляет рядовых работников здравоохранения и социальной сферы, которые сейчас борются с пандемией коронавируса. По его мнению, многие работники медицинской, транспортной и других сфер, которые зарабатывают меньше пороговой суммы, которую планируют установить для мигрантов, получат сигнал, что они не нужны стране.

«Я считаю, что планы правительства спешно протолкнуть свое миграционное законодательство – это оскорбление в адрес потрясающих работников системы здравоохранения, - написал он в адресованном Пател открытом письме. - Это, честно говоря, лицемерно по отношению к гражданам Евросоюза, которые работают в службе здравоохранения [...], когда в четверг члены правительства им аплодируют, а в понедельник говорят, что в нашей стране им нет места».

До конца этого года, когда Великобритания покинет ЕС, граждане стран Евросоюза могут приезжать в страну и жить в ней без каких-либо виз и ограничений. А новый закон отменяет действие европейских законов о свободе передвижения на территории королевства. То есть выходя из ЕС, страна покидает и его «единый рынок», в границах которого свободно, как в пределах одной страны, перемещаются люди, а также товары, услуги и финансы.