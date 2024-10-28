Назначен председатель комитета по миграции

Председателем комитета по миграции министерства труда и социальной защиты населения назначен Асет Шонов, сообщает в понедельник сайт премьер-министра.

38-летний Асет Шонов - выпускникЕНУ им. Гумилева и Евразийского гуманитарного институтв.

Работал в агентство по делам госслужбы, министерстве нацэкономики, был директором департамента социальной помощи Минтруда и социальной защиты населения. С 2019 по 2021 год занимал пост заместителя заведующего экономическим отделом канцелярии премьер-министра, в последние три года был директором департамента юридической службы министерства финансов.