Назначен председатель комитета по миграции

Пост занял Асет Шонов
Председателем комитета по миграции министерства труда и социальной защиты населения назначен Асет Шонов, сообщает в понедельник сайт премьер-министра.
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