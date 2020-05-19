Торжественные линейки в школах Алматы для 1-10 классов пройдут в дистанционном формате

По информации пресс-службы, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с главным государственным санитарным врачом мегаполиса Жандарбеком Бекшиным и городским руководителем управления образования Ляззат Жылкыбаевой провел встречу с директорами всех общеобразовательных школ города. Были рассмотрены подготовка к завершению учебного года, санитарно-эпидемиологические требования к проведению итоговой аттестации выпускников школ, требования к проведению Единого национального тестирования, подготовка к приему в 1-й класс нового учебного года.



Согласно информации городского управления образования, учебный год завершается 25 мая, итоговая аттестация для учащихся 9-11-х классов не проводится, а аттестация об окончании основного среднего и общего среднего образования осуществляется на основании текущих оценок.

«Торжественные линейки для учащихся 1-10-х классов будут проведены в дистанционном формате. Мероприятия по вручению аттестатов выпускникам 11-х классов состоятся 3-4 июня со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований согласно графику», - говорится в сообщении.

Исходя из эпидемиологической ситуации в стране и городе установлены определенные требования к проведению линеек. В частности, их проведут только для выпускных классов на принципах разобщения и социальной дистанции не менее 2 метров между учениками. Вручение аттестатов будет только по классам, допускается не более 60 человек, включая учеников, их родителей, число представителей педагогического коллектива ограничено. Перерыв между вручениями аттестатов выпускникам одного класса и вручением аттестата выпускникам другого класса должно составлять не менее 1 часа. На линейку рекомендуется прийти только 1-2 родственникам выпускников, но воздержаться от ее посещения представителями старшего поколения.

На сегодня в Алматы насчитывается 261 тыс. учащихся, 9299 выпускников получают аттестат.

Что касается ЕНТ, то оно будет проведено в Алматы с 20 июня по 5 июля в 8 пунктах с соблюдением всех мер безопасности.

«В ЕНТ в июне примут участие 190 государственных и 49 частных школ. Всего в ЕНТ от Алматы примут участие 9047 выпускников. ЕНТ будет проходить в традиционном формате при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований», - отметили в акимате города.

С 1 июня в Алматы начинается прием документов для поступления в 1-й класс, с 15 мая уже начат прием в специализированные гимназии, лицеи для одаренных детей.

В ходе встречи также был рассмотрен вопрос организации летнего отдыха для учащихся школ. По сообщению пресс-службы акимата города, из-за сохранения угрозы заражения принято консолидированное решение не открывать загородные и пришкольные лагеря для учащихся. Вместе с тем акиматом совместно с уполномоченным по правам человека в РК Аружан Саин прорабатывается «дорожная карта» по созданию условий для массового охвата детей города спортом, культуры и внешкольным дополнительным образованием.

Между тем в столице последние звонки в общеобразовательных школах «рекомендовано проводить на открытом пространстве, на близлежащих территориях школ с соблюдением требований - ношение масок, соблюдение дистанции», сообщает «Казинформ».

«Это мероприятие не длительное, на открытом воздухе», - сказала руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

По ее словам, выпускникам школ не потребуется справка об эпидокружении ребенка.