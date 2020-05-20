Число случаев COVID-19 в Казахстане приблизилось к 7 тысячам

В Казахстане за минувшие сутки подтверждено еще 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Это меньше, чем сутки назад, когда было выявлено рекордное количество заболевших – 311. Темп прироста за минувшие сутки составил 3,2%, а общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 6 969.

Больше всего случаев подтверждено в Шымкенте – 50, прирост составил 11,4%. В Алматы выявлено еще 37 заболевших, прирост – 2%, в столице – 32 новых случая (2,5%).

В Карагандинской области подтверждено 24 новых случая заражения, прирост – 9,1%, в Атыруской области – 23 (3%), в Костанайской – 12 (12,2%), в Западно-Казахстанской – 10 (3%). Еще 9 заболевших выявлено в Жамбылской области (4,3%), 7 – в Алматинской (3,3%), 5 – в Кызылординской области (2%) и Туркестанской области (2,1%). 3 новых случая подтверждено в Актюбинской области (1,3%) и 1 новый случай выявлен в Мангистауской области (0,6%).

В городе Шымкент 24 заболевших – из числа близких контактов, 5 – госпитализированы ранее в больницу с симптомами ОРВИ, 21 – выявлены в результате проведенного скрининга.

В Карагандинской области все заболевшие – из числа контактных с ранее инфицированными. Это 13 жителей Караганды, 10 жителей Темиртау, в том числе 4-летний ребенок, и жительница поселка Актау.

В Кызылординской области все пятеро заболевших – жители Кызылорды, трое мужчин и две женщины. Четверо были обследованы как контактные с ранее заболевшими, у пятого пациента инфекция выявлена в результате скрининга.

В Туркестанской области при скрининговом обследовании выявлены факты заражения COVID-19 у годовалого ребенка из Мактааральского района и 24-летнего жителя Толебийского района. При обследовании на автопереходе таможенного пункта «Капланбек» вирус обнаружен у жителя Сайрамского района. COVID-19 подтвердился также у двух жителей Туркестана.

В Алматинской области зарегистрировано 3 новых случая в городе Талдыкорган, 1 – в городе Капшагай, и по 2 – в Кегенском и Талгарском районах. Из 7 пациентов 5 выявлены активно, 2 были выявлены при обращении в медицинское учреждение.

В Западно-Казахстанской области четверо из 10 заболевших – жители Туркестанской области, работающие в Российской Федерации, 5 пациентов – из числа контактных с ранее заразившимися. Еще один заболевший – житель Сырымского района. Он обратился в районную больницу с жалобами на повышенную температуру.

В Актюбинской области заболевшие – трое мужчин, все они были в контакте с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией.

В Мангистауской области заболела 37-летняя жительница города Жанаозен. Обратилась в медицинское учреждение у нее были взяты лабораторные анализы, и по результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

От коронавируса, по официальным данным Минздрава, в стране скончались 35 человек, выздоровели 3 598.