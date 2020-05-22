В столице Казахстана полиция задержала группу сторонников движения "Коше партиясы", которая пришла к зданию Есильского районного суда, рассчитывая получить копию решения о запрете их организации, передает радио "Азаттык" .

"Мы участники чата движения «Көше партиясы». Узнав, что вынесено решение о признании этого движения «экстремистским», мы обеспокоились. Мы хотим знать, каким образом мы стали «экстремистами». Мы пришли в суд с просьбой предоставить нам это решение. В противном случае мы хотели бы передать наше заявление с просьбой выдать нам это решение", - цитирует издание прямой эфире одной из активисток движения.

Сотрудники суда рекомендовали активистам обращаться в гражданский суд. Отвечавший им по телефону сотрудник сказал, что председатель суда находится в отпуске, и посоветовал обратиться в канцелярию.

Прибывшее к месту собыий спецподразделение задержало людей после того, как активисты постучались в дверь суда.

На этой неделе Генпрокуратура Казахстана сообщила, что суд запретил движение «Көше партиясы», посчитав его преемником другого движения - ДВК, которое два года назад суд признал экстремистским и запретил.