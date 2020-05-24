Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5,3 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились свыше 5,3 млн человек, умерли более 342 тыс. заболевших, выздоровели более 2,1 млн.

В США число заражений достигло 1,62 млн, скончались более 97 тыс. человек, выздоровели 361,2 тыс. В Бразилии за минувшие сутки число летальных случаев увеличилось почти на 1 тыс. и превысило 22 тыс., а в целом заразились коронавирусом 347,4 тыс. человек, выздоровели порядка 142,6 тыс. В России общее число заболевших достигло 335, 8 тыс., из них – порядка 3,4 тыс. смертей и более 107,9 тыс. выздоровлений.

В Великобритании 258,5 тыс. заразившихся, 36,7 тыс. умерших; в Испании – порядка 235,3 тыс. заражений и более 28,6 тыс. летальных случаев; в Италии 229,3 тыс. заболевших и 32,7 тыс. умерших; во Франции заразились более 182 тыс. человек, скончались 28,2 тыс.; в Германии – порядка 180 тыс. заразившихся и 8,2 тыс. умерших; в Турции – свыше 155,6 тыс. заболевших и более 4,3 тыс. умерших.

Среди стран Европы лидером по количеству выздоровевших от коронавируса является Германия – 159,7 тыс. Далее идут Испания – свыше 150,3 тыс. и Италия – более 138,8 тыс. В Турции выздоровели 117,6 тыс. человек, во Франции – порядка 64 тыс., в Великобритании – свыше 1,1 тыс.

В Иране в целом выявлено 133,5 тыс. случаев заражения, умерли 7,3 тыс. человек, выздоровели свыше 104 тыс. В Индии – свыше 131,4 тыс. заболевших, более 3,8 тыс. умерших и порядка 54,4 тыс. выздоровевших.