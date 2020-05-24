На Карачаганаке введен карантин

Главный санврач Западно-Казахстанской области ввел карантин на месторождении Карачаганак до 5 июня, сообщил оперативный штаб республики.
В частности, запрещен въезд и выезд транспорта с территории. В вахтовых поселках введен комендатский час - с 7 вечера до 7 утра запрещено передвижение людей между и внутри вахтовых поселков.
Всех прибывающих на вахту обязали иметь справку о прохождении пцр-теста на коронавирус.
Накануне в Западно-Казахстанской области было зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом. Ни местное управление здравоохранения, ни Минздрав, ни оперативный штаб не сообщили подробной информации о новых случаях. О зараженных на Карачаганаке до этого не сообщалось.
Одни из крупнейших вспышек коронавируса были зафиксированы на месторождении Тенгиз в соседней Атырауской области, а также на месторождениях Казахмыса в Карагандинской области.
В Западно-Казахстанской области официально подтверждено 386 случаев коронавируса, 220 человек уже вылечились. При этом в подавляющем большинстве случаев местное управление здравоохранения заявляло, что заболевшие - вахтовики, возвращающиеся из России и из Атырауской области Казахстана. Позднее также сообщалось о заражении в регионе нескольких десятков медиков.
Карачаганак - одно из крупнейших нефтегазовых месторождений в Казахстане, разрабатывается международным консорциумом, в который входят Shell, Eni, Шеврон, Лукойл и КазМунайГаз.