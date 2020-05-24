Он будет действовать до 5 июня
  • 383
На Карачаганаке введен карантин

Главный санврач Западно-Казахстанской области ввел карантин на месторождении Карачаганак до 5 июня, сообщил оперативный штаб республики.

В частности, запрещен въезд и выезд транспорта с территории. В вахтовых поселках введен комендатский час - с 7 вечера до 7 утра запрещено передвижение людей между и внутри вахтовых поселков.

Всех прибывающих на вахту обязали иметь справку о прохождении пцр-теста на коронавирус.

Накануне в Западно-Казахстанской области было зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом. Ни местное управление здравоохранения, ни Минздрав, ни оперативный штаб не сообщили подробной информации о новых случаях. О зараженных на Карачаганаке до этого не сообщалось.

Одни из крупнейших вспышек коронавируса были зафиксированы на месторождении Тенгиз в соседней Атырауской области, а также на месторождениях Казахмыса в Карагандинской области.

В Западно-Казахстанской области официально подтверждено 386 случаев коронавируса, 220 человек уже вылечились. При этом в подавляющем большинстве случаев местное управление здравоохранения заявляло, что заболевшие - вахтовики, возвращающиеся из России и из Атырауской области Казахстана. Позднее также сообщалось о заражении в регионе нескольких десятков медиков.

Карачаганак - одно из крупнейших нефтегазовых месторождений в Казахстане, разрабатывается международным консорциумом, в который входят Shell, Eni, Шеврон, Лукойл и КазМунайГаз.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Детсады столицы начнут работу в штатном режиме с 1 июня – акимат
Новости
307 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Новости
В Казахстане новый рекордный дневной прирост зараженных коронавирусом
Новости
Суд в США вынес решение против Храпуновых по иску акимата Алматы и БТА Банка
Новости
Большая часть новых случаев COVID-19 в Шымкенте выявлена в результате скрининга
Новости
На предприятии «Казахмыса» произошла вспышка коронавирусной инфекции