На Карачаганаке введен карантин

В частности, запрещен въезд и выезд транспорта с территории. В вахтовых поселках введен комендатский час - с 7 вечера до 7 утра запрещено передвижение людей между и внутри вахтовых поселков.

Всех прибывающих на вахту обязали иметь справку о прохождении пцр-теста на коронавирус.

Накануне в Западно-Казахстанской области было зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом. Ни местное управление здравоохранения, ни Минздрав, ни оперативный штаб не сообщили подробной информации о новых случаях. О зараженных на Карачаганаке до этого не сообщалось.

Одни из крупнейших вспышек коронавируса были зафиксированы на месторождении Тенгиз в соседней Атырауской области, а также на месторождениях Казахмыса в Карагандинской области.

В Западно-Казахстанской области официально подтверждено 386 случаев коронавируса, 220 человек уже вылечились. При этом в подавляющем большинстве случаев местное управление здравоохранения заявляло, что заболевшие - вахтовики, возвращающиеся из России и из Атырауской области Казахстана. Позднее также сообщалось о заражении в регионе нескольких десятков медиков.

Карачаганак - одно из крупнейших нефтегазовых месторождений в Казахстане, разрабатывается международным консорциумом, в который входят Shell, Eni, Шеврон, Лукойл и КазМунайГаз.