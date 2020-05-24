Изначально он был запланирован на 10 июня
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США рассчитывают провести очный саммит
Фото АР

США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, пишут Ведомости.

По его словам, саммит G7, скорее всего, пройдет в традиционном формате, а не онлайн – в этом заинтересованы все лидеры стран «большой семерки». Поэтому дату проведения было решено перенести. США уже близки к пику заболеваемости коронавирусом, так что к концу месяца ситуация должна стабилизироваться, отметил О'Брайен.

"Большая семерка" - неформальное объединение Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Шесть из семи членов G7 входят в первую двадцатку наиболее пострадавших от коронавируса стран мир, лидиря по числу заболевших и жертв вируса.

Все международные мероприятия не проводятся фактически с начала весны - после широкого распространения коронавируса в мире.

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