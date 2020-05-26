Детские сады в столице планируется открыть в середине июня - Кульгинов

Детские сады в столице планируется открыть с середины июня, в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщил аким города Алтай Кульгинов на брифинге во вторник.

Как отметил Кульгинов, сейчас для семей, где работают оба родителя, в детских садах работают дежурные группы.

«Если в детских садах в целом количество детей составляет свыше 55 тыс. человек, то в дежурных группах сейчас наблюдается посещение порядка 3 тыс. То есть это небольшое количество, исходя из общей картины. Поэтому мы сейчас не будем торопиться открывать детские сады, к этому вопросу мы вернемся к середине июня, в зависимости от эпидемиологической ситуации», - сказал Кульгинов, добавив, что пока эпидемиологическая ситуация не улучшится, детские сады с большим количеством человек «являются местом риска».

По его словам, пока детские сады будут работать по дежурным группам до 15 человек.

Работу детских лагерей, как отметил аким, возобновлять также пока не планируется.

Ранее руководитель управления образования города Шолпан Кадырова сообщала, что в столице планируется возобновить работу всех детских садов и организаций дополнительного образования в штатном режиме с 1 июня.