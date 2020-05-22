Детсады столицы начнут работу в штатном режиме с 1 июня – акимат

С 18 мая они работают в режиме «дежурных групп»
С 1 июня в столице планируется возобновить работу всех детских садов и организаций дополнительного образования в штатном режиме, сообщила руководитель управления образования города Шолпан Кадырова.
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