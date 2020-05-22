С 18 мая они работают в режиме «дежурных групп»
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Детсады столицы начнут работу в штатном режиме с 1 июня – акимат
ФОТО С САЙТА СТОЛИЧНОГО АКИМАТА

С 1 июня в столице планируется возобновить работу всех детских садов и организаций дополнительного образования в штатном режиме, сообщила руководитель управления образования города Шолпан Кадырова.

«С 18 мая все дошкольные организации, независимо от форм собственности, возобновили свою работу в режиме «дежурных групп», в первую очередь, для работающих родителей, у которых нет возможности оставлять ребенка дома, и по желанию родителей с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. С 1 июня планируется возобновить работу всех детских садов и организаций дополнительного образования в штатном режиме», - цитирует ее агентство «Казинформ».

Она добавила, что дети подготовительных групп дошкольных организаций продолжат посещать детские сады по желанию родителей до 1 августа.

По информации Кадыровой, на сегодня посещаемость дошкольных организаций составляет 7,4%, с момента возобновления работы детсадов было принято 4134 ребенка.

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