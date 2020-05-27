Суд вынес приговор экс-акиму Павлодарской области Булату Бакауову

«Назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - огласил приговор судья уголовного суда № 2 Павлодара Нурлан Каирбеков в среду.

При этом в срок наказания зачтено время отбывания под стражей с 16 января по 18 февраля из расчета один день за два дня и время содержания под домашним арестом с 18 февраля по 27 мая. Пробационный контроль установлен на весь срок ограничения свободы с привлечением Бакауова к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Также Бакауов лишен госнаград – медали «Ерен еңбегі үшін» и ордена «Құрмет», а $10 тыс., хранящиеся камере хранения ДКНБ РК по Павлодарской области, возвращены Бакауову, как и его личный iPhone с сим-картой, аресты на имущество отменены.

Вместе с тем суд взыскал с него в доход государства судебные издержки за проведение экспертиз и 20 МРП в фонд компенсации потерпевшим. Из-под домашнего ареста он освобождён.

Экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов был задержан сотрудниками КНБ во время совещания в акимате региона 15 января. Он обвинялся в превышении должностных полномочий.