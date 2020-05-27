В Темиртау ослабят карантин

С 29 мая в городе Темиртау и поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области будет ослаблен карантин. Соответствующее постановление вынес главный санитарный врач Канат Аскаров, сообщает в среду акимат региона.

В Темиртау и Ботакаре возобновят работу спортивные объекты, за исключением бассейнов, с количеством занимающихся не более 30 человек и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом, запрещено проведение соревнований, массовых мероприятий и участие зрителей.

Также начнут функционировать непродовольственные рынки вне зданий с режимом работы до 17.00, непродовольственные магазины общей площадью до 2 000 квадратных метров, расположенные на первых этажах в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, бизнес-центрах при наличии отдельного входа/выхода с улицы и изоляции от других объектов.

Начнут работать по предварительной записи детские коррекционные объекты, объекты культуры, но не более 30 человек, бани, сауны, спа-центры, а также офисы, за исключением тех, которые расположены на объектах площадью более 2 000 кв. м, в бизнес-центрах и других объектах, чья деятельность не разрешена на этих территориях в период карантина.

Темиртау с населением около 180 тыс. человек, оставался последним крупным городом в Казахстане, где сохранялись жесткие карантинные ограничения.