Конгресс США принял законопроект, позволяющий вводить санкции за притеснения в Синьцзяне

Палата представителей Конгресса США практически единогласно проголосовала за законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц за притеснение уйгуров и других групп мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщает ТАСС . В поддержку документа выступили 413 конгрессменов и только 1 – против. Голосование впервые за всю 231-летнюю историю палаты проходило в удаленном формате.

Законопроект обязывает президента США Дональда Трампа принять строгие меры в ответ на притеснения уйгурского меньшинства в Китае. Санкции, в частности, подразумевают отказ от выдачи виз и замораживание находящейся на территории Соединенных Штатов собственности. Несмотря на то, что документ уже направляется на подпись Трампу, он до сих пор не высказал своего отношения к законопроекту.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР – уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. Китайские власти считают, что в СУАР действуют сепаратистские группировки, связанные с международными террористическими исламистскими группировками.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 млн этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В феврале этого года Турция призвала Китай уважать права этнических уйгуров и закрыть лагеря для их принудительного содержания. Как отмечал представитель МИД Турции Хами Аксой, «более миллиона уйгуров столкнулись с политикой принудительного задержания, пыток и идеологической обработки в тюрьмах и концлагерях».

В Китае в свою очередь утверждают, что с 1990-х годов сторонники «трех сил зла» (экстремизма, терроризма и сепаратизма) осуществили тысячи террористических атак на территории СУАР, это привело к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу. Учитывая международный опыт в сфере борьбы с терроризмом и исходя из нынешних реалий в регионе, были созданы государственные центры профессиональной подготовки и воспитания с целью ликвидации идеологий религиозного радикализма. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не называют.

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