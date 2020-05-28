Возобновление ж/д сообщения в Казахстане: уже продано свыше 270 тыс. билетов

С 1 июня в Казахстане начнется поэтапное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения. По данным АО «Пассажирские перевозки», уже продано свыше 270 тыс. билетов по всем направлениям. В компании также рассказали как поезда и вокзалы будут принимать пассажиров, сообщает агентство «Казинформ» .

Доступ пассажиров в здания вокзалов будет разрешен только при наличии маски и билета, провожающих запускать не будут. Перед входом в здание в обязательном порядке будет проводиться бесконтактная термометрия пассажиров.

Что касается подвижного состава, то, как рассказала директор регионального филиала по пассажирским перевозкам «Северный» АО «Пассажирские перевозки» Гульнар Конысбаева, «проверена вся система вентиляции и кондиционирования воздуха для обеспечения правильного температурного режима в вагонах, вагоны прошли и будут ежедневно проходить дезинфекцию». Также разработаны инструкции для проводников и правила поведения для пассажиров. Персонал подлежит обязательному медосмотру, для них будет проводиться инструктаж по соблюдению всех санитарных норм и подготовке вагонов.

«Персонал обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты. В каждом вагоне у каждого проводника будут маски, перчатки, антисептические средства. Также дозаторы с дезинфекторами, с антисептиками установлены в вагонах. Есть правила поведения для пассажиров. Перед поездкой пассажир должен сам проверить свою температуру, в здание он должен заходить в маске. Также каждый пассажир должен обеспечить себе запас индивидуальных средств защиты и антисептиков. Основное правило – иметь индивидуальные средства защиты. Как часто пассажир меняет маску, проверять не будут, все на ответсвенности пассажира. Он сам должен понимать, что маску надо менять каждые два-три часа», - пояснила Конысбаева.

Вагоны-рестораны работать не будут, посуда в вагонах будет выдаваться, как и раньше. Пассажиров будут рассаживать в соответствии с тем, сколько есть мест в вагоне. На первом этапе будут запущены плацкартные и купе-вагоны. На станциях пассажиров все-таки будут высаживать, а мыть салон сотрудники будут не менее двух раз в смену, и четыре раза – туалетные комнаты.

На случай выявления у пассажира симптомов КВИ разработан соответствующий алгоритм действий.

«Если будет выявлен пассажир с признаками коронавирусной инфекции, то проводник будет действовать по специальному алгоритму. Проводник, которому пожаловался пассажир, обязательно замеряет температуру. Если температура окажется выше 37 градусов, то проводник принимает меры по изоляции пассажира. Пассажир будет изолирован в этом купе, а пассажиры, которые были с ним, пересаживаются в другое служебное купе. Проводник по всему вагону поменяет маски. Запас в вагонах есть. Затем проводник сообщает всё начальнику поезда, он же через машиниста поезда сообщает на первую станцию, где будет доступна высадка пассажира», - пояснила Конысбаева.