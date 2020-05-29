В США намерены регулировать деятельность социальных сетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в стране, пишет «Коммерсантъ» . Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.

«Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Исполнительный указ призван [установить] новое регулирование на основе раздела 230 закона [об этике в сфере] коммуникаций. Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности»,- заявил Трамп журналистам.

Ранее американские СМИ, в частности The Wall Street Journal, сообщали, что указ позволит привлекать соцсети к ответственности за действия, которые могут быть расценены как ограничение свободы слова: например, удаление постов или блокировку аккаунтов.

Как поясняет Русская служба ВВС, указ Трампа отменяет действие параграфа 230 действующего в США Акта, определяющего нормы поведения, в частности и в социальных сетях (Communications Decency Act). Это параграф освобождал крупнейшие технологические компании от ответственности за содержание сообщений, размещенных на созданных ими платформах. Таким образом, компании Twitter и Facebook, были защищены от возможных судебных исков по обвинениям в клевете и защите чести и достоинства. Однако эксперты считают, решение президента США немедленно будет оспорено в суде, а в Вашингтоне не уверены в эффективности нового указа, поскольку для внесения изменений в закон понадобится соответствующее решение конгресса, но здесь уже дали понять, что не собираются поддерживать инициативу Трампа: спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала решение президента «политически мотивированным» и «предвзятым».

Инициатива Белого дома может заставить крупнейшие технологические компании, включая Twitter, Facebook и Google, более агрессивно модерировать сообщения в соцсетях, чтобы избежать возможных судебных исков.

Год назад администрация президенту уже пыталась представить подобный указ, но представители Федеральной комиссии по торговле и Федеральной комиссии по коммуникациям выразили протест, заявив, что подобный шаг превращает Белый дом в «полицейское подразделение».

Twitter давно критикуют за то, что он позволяет распространять на своей платформе фейковые аккаунты и дезинформацию, а ряд американских технологических гигантов – Apple, Google, Facebook и Amazon – являются объектом расследований американских регулирующих органов на предмет монополистических практик и нарушения приватности пользователей.