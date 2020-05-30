Волна протестов и беспорядков прокатилась по США вслед за Миннесотой

Акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, проходят в пятницу в более чем 10 американских городах из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе, сообщает ТАСС .

Протестующие в Атланте разбили окна штаб-квартиры телекомпании CNN, забросали полицейских пустыми бутылками, сожгли американский флаг, подожгли автомобиль и призывают полицейских увольняться в знак протеста против произвола, допущенного их коллегами в Миннеаполисе. Призывы властей разойтись они игнорируют, задержаны не менее 7 человек.

Стычки с полицией участников демонстрации происходят в районе Бруклин в Нью-Йорке. Мэр города Билл де Блазио выразил солидарность с протестующими, но призвал их соблюдать общественный порядок. В Альбукерке (штат Нью-Мексико) полиция была вынуждена поднять в воздух вертолет и применить слезоточивый газ, после стычек с полицейскими в ходе многочасовой демонстрации задержаны 4 человека. Сообщения о беспорядках также поступают из Колумбуса (штат Огайо), Хьюстона (штат Техас), Финикса (штат Аризона), Сан-Хосе (штат Калифорния) и Лас-Вегаса (штат Невада).

Небольшие столкновения протестующих с полицией произошли у здания администрации президента США в Вашингтоне. Многочисленная акция протеста прошла на Лафайет-сквер перед Белым домом, после чего ее участники направились в сторону здания Конгресса.

В Миннеаполисе (штат Миннесота) несколько дней проходят акции протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией. Демонстрации переросли в беспорядки, из-за чего власти города ввели режим ЧС. В соседних с Миннеаполисом городах ввели комендантский час.

25 мая полиция задержала 46-летнего Джорджа Флойда. Его подозревали в использовании поддельных документов. Полицейские надели на мужчину наручники и повалили его на землю, при этом один из полицейских надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские это игнорировали. Вскоре после этого мужчина умер в одной из городских больниц.

В Миннеаполисе две ночи подряд проходили массовые демонстрации против действий правоохранителей. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и беспорядки, в которых приняли участие несколько сотен человек. Также акции протеста начались и в других крупных городах США. В их числе Нью-Йорк, Вашингтон, Сент-Пол (Миннесота), Лос-Анджелес и Сан-Хосе (Калифорния), Денвер (Колорадо), Альбукерке (Нью-Мексико), Финикс (Аризона), Мемфис (Теннесси), Колумбус (Огайо), Луисвилл (Кентукки), Хьюстон (Техас) и Лас-Вегас (Невада).