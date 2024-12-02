В Грузии продолжаются протесты против решения приостановить переговоры о вступлении в ЕС

В Грузии 1 декабря четвертый день подряд продолжились
протесты против решения властей приостановить переговоры
о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года, сообщает
Русская служба ВВС.
Митинги прошли в Тбилиси, Батуми, в Поти, Рустави, Телави и Кутаиси.
1 декабря полиция заранее перекрыла проспект Руставели, где расположено здание парламента. Однако тысячи человек вновь вышли к зданию парламента.
Сотни людей собрались также в других местах центра Тбилиси, в частности у редакции главного национального вещателя, телеканала ОВГ. Оппозиция требовала, чтоб ее пустили в эфир.
Полицейские применили водометы против демонстрантов, а также слезоточивый газ.
В Тбилиси за три предыдущих дня были задержаны более 200 человек. В Батуми также были задержания. В субботу в Батуми люди прошли шествием к зданию городского суда, протестуя против арестов.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что не допустит «украинизации Грузии».
На прошлой неделе премьер-министр и член правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года и замораживает все совместные программы. Это вызвало массовые протесты, поскольку 70-80% жителей страны хотели бы ее вступления в ЕС.
Саломе Зурабишвили, у которой в декабре заканчивается президентский срок, заявила 30 ноября, что не считает парламент легитимным и поэтому продолжит работать на своем посту. Она также поддержала протестующих. Вечером 1 декабря она выступила с телеобращением, где сказала, что акции протеста не просто соответствуют Конституции страны, но и защищают ее.
В Евросоюзе в свою очередь заявили, что Ане исключают введение санкций против Грузии из-за жестких разгонов протестов.
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