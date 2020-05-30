В Алматы готовятся к открытию дежурных групп в детсадах

В Алматы с 1 июня должны заработать дежурные группы в детских садах, сейчас учреждения проверяют на готовность к открытию, сообщил акимат города в субботу.

По его данным, постановление об открытии дежурных групп в этот день подписал главный санитарный врач Алматы. Ранее на этой неделе акима города Бакытжан Сагинтаев заявлял, что детсады пока открываться не будут.

«В целях объективной оценки готовности детских садов к работе в условиях карантина приказом Управления образования созданы 9 мониторинговых групп в составе специалистов-эпидемиологов, сотрудников департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, районных акиматов, Управления образования, представителей партии Nur Otan и общественных организаций», - говорится в сообщении акимата.

Группы изучают готовность дежурных групп в дошкольных организациях. «Дежурные группы будут открыты только после получения акта готовности, выданного по итогам работы мониторинговых групп. Для проведения аудита необходимо отправить заявку на электронные адреса районных отделов образования города», - указывается в сообщении.

При этом прием детей в дежурные группы «проводится со справками о состоянии здоровья от участкового педиатра, в последующем – при отсутствии ребенка свыше 3 рабочих дней», информирует акимат.

Детсады в Алматы были закрыты в середине марта, после начала карантина в городе.

В Алматы к этому моменту подтверждено 2 499 случаев коронавируса, выздоровел 1 451 пациент. В городе 10 человек скончались от коронавируса и еще, как минимум, 22 человека, зараженных COVID-19, умерли, по заключению медиков, от других заболеваний.