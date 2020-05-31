Космический корабль Илона Маска успешно вышел на орбиту

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА Дагом Херли и Робертом Бенкеном на борту стартовал с мыса Канаверал во Флориде и успешно вышел на орбиту, пишет Русская служба ВВС . Стыковка с Международной космической станцией должна произойти в воскресенье в 15:29 по Гринвичу (в 20:29 по алматинскому времени – V). Ранее запуск планировался на 27 мая, но был отложен из-за плохой погоды.

Первая ступень ракеты Falcon 9 отделилась примерно через 3 минуты после старта, а к 10-й минуте полета она вернулась на специальную платформу SpaceX в Атлантическом океане. Корабль Dragon продолжил путь к МКС с использованием собственных двигателей. После отделения второй ступени Центр управления полетами и экипаж поздравили друг друга с успешным запуском, Dragon успешно вышел на орбиту. До МКС астронавты будут лететь 19 часов. После стыковки они некоторое время проведут на станции, где состоятся еще несколько испытаний корабля.

Космический корабль Crew Dragon построен компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Это первый в истории запуск, осуществленный частной компанией, и первая за последние 9 лет американская пилотируемая миссия, стартовавшая с территории США, и на американском корабле, а не на российском «Союзе» - в 2011 году в США была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов. Новая миссия НАСА призвана доказать жизнеспособность разработанной компанией системы транспортировки экипажа, включая пусковую площадку, ракету, корабль и операционные возможности. Стоимость запуска изначально оценивалась в $3,14 млрд, но сейчас эта сумма выросла, так как улететь с первой попытки не удалось.