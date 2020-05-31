Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Полет к МКС занял менее 19 часов, на станцию корабль прибыл на 15 минут раньше запланированного изначально времени. Стыковка произошла в штатном режиме.

Космический корабль Crew Dragon построен компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Это первый в истории запуск, осуществленный частной компанией, и первая за последние 9 лет американская пилотируемая миссия, стартовавшая с территории США, и на американском корабле, а не на российском «Союзе» - в 2011 году в США была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов. Новая миссия НАСА призвана доказать жизнеспособность разработанной компанией системы транспортировки экипажа, включая пусковую площадку, ракету, корабль и операционные возможности. Стоимость запуска изначально оценивалась в $3,14 млрд, но сейчас эта сумма выросла, так как улететь с первой попытки не удалось.